Дворкович раскритиковал судейство в четвертом матче финала Кубка Гагарина

Вице-премьер России Аркадий Дворкович раскритиковал работу арбитров в четвертом матча финала Кубка Гагарина между петербургским СКА и магнитогорским «Металлургом». Он написал об этом на своей странице в Twitter.

«Дело не в "Магнитке". Стыдно! С таким судейством в Континентальной хоккейной лиге и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев. А хоккеисты — молодцы!», — написал Дворкович.

Ранее в четвертом матче финала Кубка Гагарина СКА обыграл «Металлург» со счетом 3:2. Решающая шайба была заброшена после удаления нападающего магнитогорцев Даниса Зарипова. Форвард был оштрафован за атаку игрока, не владеющего шайбой. СКА реализовал большинство — Динар Хафизуллин оказался самым расторопным на добивании. После броска от синей линии шайба попала в маску голкиперу «Магнитки» Василию Кошечкину, он оказался дизориентирован, но судьи встречу не остановили.

СКА повел в серии — 3-1. Следующий матч пройдет в Магнитогорске 16 апреля.