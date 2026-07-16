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17:15, 16 июля 2026Экономика

Страна БРИКС смогла освободиться от некоторых пошлин США

Reuters: США не будут взимать 25-процентную пошлину с бразильского растворимого кофе
Кирилл Луцюк

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Бразильский растворимый кофе освобожден от новой 25-процентной пошлины США. Об этом сообщило Reuters.

Это исключение защищает экспорт бразильского кофе в США на сумму от 2 до 2,5 миллиарда долларов ежегодно.

Агентство отметило, что растворимый кофе оставался под действием американских пошлин даже после того, как администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году отменила тарифы на большинство бразильских товаров, включая зеленые кофейные зерна и даже ароматизированные сорта растворимого кофе.

По данным Бразильской ассоциации производителей растворимого кофе (ABICS), экспорт этого продукта в США в 2025 году сократился почти на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом из-за трудностей, с которыми столкнулась отрасль из-за введенных пошлин.

Ранее сообщалось, что Трамп велел американскому торговому представительству установить пошлины в размере 25 процентов на большую часть импортных товаров из Бразилии. Данные шаги в Вашингтоне обосновали якобы недобросовестным поведением президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его правительства при переговорах с США.

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