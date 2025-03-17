Россиянам перечислили опасные причины звездочек в глазах

Офтальмолог Миргородская: Звездочки в глазах могут говорить о болезни Паркинсона

Мерцание в глазах при резком вставании, или так называемые звездочки, может говорить о проблемах со здоровьем, рассказала врач-офтальмолог Светлана Миргородская. Опасные причины этого состояния она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, как правило, звездочки связаны с ортостатической гипотензией — снижением давления в течение первых трех минут после смены позы. «Проявления связаны с нарушением ауторегуляции тонуса сосудов, частоты сердечных сокращений и других показателей гемодинамики», — объяснила Миргородская.

Такой симптом может указывать на заболевания, в том числе синдром Бредбери — Эгглстона, множественную системную атрофию, болезнь Паркинсона и другие. Кроме того, добавила врач, звездочки могут возникать из-за гипотонии, гипертонии, нарушений сердечного ритма, гипотиреоза, сахарного диабета, нарушений функции надпочечников.

Другими возможными причинами мерцания она назвала прием некоторых медикаментов и дистрофические и дегенеративные процессы в сетчатке: витреохориоретинальные сращения, тракции, внезапная задняя отслойка стекловидного тела, разрывы сетчатки.

В любом случае при возникновении этого симптома имеет смысл обратиться к врачу-офтальмологу, пройти диагностическое обследование и, если есть показания, дополнительное обследование у других специалистов

Светлана Миргородская офтальмолог

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