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18:28, 17 марта 2025Забота о себе

Россиянам перечислили опасные причины звездочек в глазах

Офтальмолог Миргородская: Звездочки в глазах могут говорить о болезни Паркинсона
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мерцание в глазах при резком вставании, или так называемые звездочки, может говорить о проблемах со здоровьем, рассказала врач-офтальмолог Светлана Миргородская. Опасные причины этого состояния она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, как правило, звездочки связаны с ортостатической гипотензией — снижением давления в течение первых трех минут после смены позы. «Проявления связаны с нарушением ауторегуляции тонуса сосудов, частоты сердечных сокращений и других показателей гемодинамики», — объяснила Миргородская.

Такой симптом может указывать на заболевания, в том числе синдром Бредбери — Эгглстона, множественную системную атрофию, болезнь Паркинсона и другие. Кроме того, добавила врач, звездочки могут возникать из-за гипотонии, гипертонии, нарушений сердечного ритма, гипотиреоза, сахарного диабета, нарушений функции надпочечников.

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Другими возможными причинами мерцания она назвала прием некоторых медикаментов и дистрофические и дегенеративные процессы в сетчатке: витреохориоретинальные сращения, тракции, внезапная задняя отслойка стекловидного тела, разрывы сетчатки.

В любом случае при возникновении этого симптома имеет смысл обратиться к врачу-офтальмологу, пройти диагностическое обследование и, если есть показания, дополнительное обследование у других специалистов

Светлана Миргородскаяофтальмолог

Ранее офтальмолог Лидия Садулаева посоветовала людям старше 40 лет простой способ проверки зрения в домашних условиях. Она порекомендовала использовать сетку Амслера.

Вот это да!
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