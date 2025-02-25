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20:31, 25 февраля 2025Забота о себе

Людям старше 40 лет подсказали простой способ проверки зрения в домашних условиях

Офтальмолог Садулаева: Сетка Амслера поможет выявить нарушения зрения на дому
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-офтальмолог Лидия Садулаева посоветовала людям старше 40 лет простой способ проверки зрения в домашних условиях. Его доктор подсказала в беседе с «Газетой.Ru».

Садулаева объяснила, что людям старше 40 лет может грозить возрастная дегенерация макулярной зоны сетчатки, которая приводит к снижению и потере зрения. Чтобы самостоятельно выявить это заболевание на ранней стадии, она посоветовала использовать сетку Амслера.

Сетка Амслера состоит из 42 контрастных горизонтальных и вертикальных линий, образующих сетку с ячейками размером 2 на 2 сантиметра, в центре которой находится четкая точка. Для диагностики нужно распечатать таблицу или воспользоваться экраном монитора и поместить сетку на расстоянии 25-30 сантиметров от лица на уровне глаз. Офтальмолог разъяснила, что необходимо посмотреть на сетку, закрывая один глаз, а другим фокусируясь на точке, и оценить видимость сетки, наличие искажений, ровность линий и ячеек.

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Если таблица видна хорошо, врач посоветовала приблизить ее к глазам на 10 сантиметров, не отрывая взгляд, и снова оценить результат, а после повторить тест для второго глаза. «Рекомендуется проводить такую самодиагностику при хорошем самочувствии, когда человек выспался. Если пациент обычно пользуется очками или линзами, проходить тест нужно в них», — обратила внимание офтальмолог.

Насторожить человека должно, если часть линий сетки выглядят кривыми, а размер ячеек различается — такие эффекты могут говорить о наличии изменений в сетчатке, предупредила врач. В этом случае, подчеркнула она, нужно срочно обратиться к офтальмологу, поскольку возрастная дегенерация макулярной зоны сетчатки может быстро и необратимо прогрессировать.

Ранее окулист Нил Лэрд назвал неожиданный овощ для поддержания здоровья глаз. По его словам, максимальную пользу для сохранения зрения приносит кудрявая капуста.

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