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16:35, 3 июня 2026Путешествия

В Молдавии прокомментировали идею об отмене безвиза с Россией словами «это удар»

Экс-президент Молдавии Додон: Отмена безвиза с РФ будет ударом по нашим гражданам
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Идея об отмене безвизового режима с Россией — это удар для граждан Молдавии. Так подобную перспективу в беседе с NEWS.RU прокомментировал бывший президент республики Игорь Додон.

«Сотни тысяч наших граждан живут или временно находятся на территории Российской Федерации. Это удар в первую очередь по нашим гражданам», — заявил политик на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его мнению, никто не решится на отмену безвиза.

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Также экс-президент заявил, что ему кажется невозможным встраивание Молдавии в ВПК Евросоюза (ЕС) в ближайший год. Стране помешает ее нейтральный статус, пояснил он. «Для встраивания в ВПК ЕС Молдавия теоретически должна производить на своей территории какие-то виды вооружения для Европы либо для Украины. <...> Конечно, возможно, что-то придумают, но в ближайшие полгода-год это вряд ли произойдет», — заключил он.

Ранее депутат от Партии социалистов Республики Молдова Богдан Цырдя рассказал, что страна задумалась об отмене безвиза с Россией. Он заявил, что все идет к принятию такого решения.

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