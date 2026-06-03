Связанный с журналистами Baza силовик выслушал приговор за взятку в 67 тысяч рублей

В Москве суд приговорил к 5 годам экс-полицейского за взятки от журналистов Baza

В Москве суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего главу дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева за получение взяток от представителей издания Baza. Об этом пишет РИА Новости.

Бывшего силовика также оштрафовали на 670 тысяч рублей, то есть в размере десятикратной суммы взятки. Его лишили звания «майор полиции».

По версии следствия, осужденный и его коллега — бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Белгороду Александр Селиванов — в течение двух лет получали взятки от представителей Baza. Взамен они передавали журналистам информацию. За это время Аблаев получил 67 тысяч рублей, считает следствие.

Летом 2025 года силовики задержали главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера издания Татьяну Лукьянову. Сейчас они находятся под домашним арестом. Трифонову и Лукьяновой предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). Речь идет о суммах не выше 100 тысяч рублей.