Мурманский губернатор прокомментировал масштабный блэкаут после новогодних праздников

Глава Мурманской области Чибис рассказал о действиях властей во время масштабного блэкаута

Власти, военные и специалисты из штаба энергетиков сделали все необходимое, чтобы избежать последствий масштабного блэкаута в Мурманской области, который произошел в январе 2026 года. Об этом во время беседы с корреспондентом «Ленты.ру» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил губернатор российского региона Андрей Чибис.

«Четкие действия в штабном режиме круглосуточном всей команды правительства в рамках работы штаба энергетиков. Тех, кто нам помогал, это и военные из северных вод. (...) Мы сделали все необходимое, чтобы избежать последствий», — пояснил он.

Глава региона рассказал, что власти настояли на дополнительных инвестициях от федеральной энергокомпании. Помимо того, добавил Чибис, президент России Владимир Путин поручил увеличить инвестиции, чтобы модернизировать электросетевое хозяйство в регионе.

В январе 2026 года стало известно, что в Мурманске и Североморске произошел масштабный блэкаут, в результате которого два города почти полностью остались без энергоснабжения. Перебои начались после обрушения пяти опор ЛЭП во время непогоды, в регионе тогда ввели режим чрезвычайной ситуации.