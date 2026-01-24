В российских городах произошел масштабный блэкаут

Shot: В Мурманске и Североморске начался масштабный блэкаут

В Мурманске и Североморске начался масштабный блэкаут, два города почти полностью остались без света из-за аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Предварительная причина катастрофы — обрушение линии электропередачи под тяжестью льда, накопившегося из-за беспрецедентной непогоды.

Резкий провал напряжения в сети привел к полному отключению не только жилых кварталов, но и ключевых объектов инфраструктуры. Больницы региона вынуждены работать в режиме автономного питания, полагаясь на генераторы.

На ликвидацию последствий выведены 49 аварийных бригад и 83 единицы спецтехники — работы ведутся круглосуточно. В отдельных районах электричество уже возвращено. Прокуратура региона начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

