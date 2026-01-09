Реклама

Россия
00:29, 9 января 2026

ВСУ ракетами ударили по российскому городу

Гладков: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ракетами ударили по Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Как сообщил чиновник, по предварительным данным, в результате удара противника никто не пострадал. «Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры», — отметил Гладков, не уточнив, о каком объекте идет речь.

Сейчас на местах работают все оперативные службы. Информация о последствиях ракетного удара уточняется.

8 января сообщалось, что глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил ранение при атаке дрона.

