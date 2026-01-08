Глава муниципалитета получил ранение при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил ранение при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Удар пришелся на коммерческий объект в селе Головчино, куда приехал Панков для оценки последствия атаки. «В этот момент еще один вражеский беспилотник атаковал объект повторно. Во время атаки второго дрона Дмитрий Александрович помог женщине, чья машина была повреждена от первого удара БПЛА», — написал Гладков.

Сообщается, что главу муниципалитета госпитализировали в окружную больницу с черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями. Его состояние оценили как средней тяжести. Губернатор Белгородской области напомнил, что это уже третье ранение Панкова с начала специальной военной операции.

Ранее мирный житель не выжил в результате удара дрона ВСУ в Белгородской области. Трагедия произошла в селе Борисовского округа.