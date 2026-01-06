В российском городе беспилотник ВСУ попал в жилой дом. Начался пожар, пострадали люди

В Твери беспилотник ВСУ попал в жилой дом и вызвал пожар, погиб один человек

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в жилой дом в Твери. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

Очевидцы рассказали о возгорании

Сначала о происшествии сообщил Telegram-канал Baza. Очевидцы рассказали изданию, что в небе прозвучали порядка пяти взрывов, после чего дрон поразил девятиэтажное здание: удар пришелся на верхние этажи. После этого начался пожар, а обломки беспилотника разлетелись по двору.

На месте работают все оперативные службы. Открытое горение в одной из квартир ликвидировано в 3:45. Из соседней квартиры спасен пострадавший Виталий Королев врио губернатора Тверской области

Позже Королев подтвердил падение беспилотника и сообщил о последствиях происшествия. Он уточнил, что обломок беспилотника попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома в Твери, что привело к гибели человека. Жителей соседних квартир эвакуировали.

Пожар на месте происшествия ликвидировали

По данным врио главы региона, в Твери ликвидировали пожар в многоквартирном доме, где упал обломок беспилотника. Огонь был потушен силами МЧС России по Тверской области. «Двое пострадавших находятся в больнице. Силы и средства работают на месте», — добавил он.

Королев также приехал на место чрезвычайного происшествия в Твери. Региональные власти разместили видео, где он на месте ЧП проводит совещание с представителями экстренных и коммунальных служб.

Ранее под массивную атаку попал Белгород

В конце декабря ВСУ совершили массированный налет дронами по Белгородской области, под удары попали машины мирных жителей. Пострадали пятеро человек, одну женщину спасти не удалось.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал обстрел ВСУ Белгорода 30 декабря 2023 года самым страшным днем за время специальной военной операции (СВО).

25 человек стали жертвами обстрела

30 декабря 2023 года Белгород попал под самый разрушительный обстрел со стороны Украины. После произошедшего местные жители в течение всех праздничных дней вынужденно передвигались по городу перебежками.

Минобороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили несколько ракет «Ольха» и большую часть снарядов реактивной системы залпового огня Vampire, однако части сбитых снарядов упали на город. Жертвами обстрела стали 25 человек, включая пятерых детей.

