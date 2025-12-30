Россияне пострадали при массовых ударах ВСУ по автомобилям мирных жителей

Гладков сообщил о пострадавших при ударах по автомобилям мирных жителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированный налет дронами по Белгородской области, под удары попали машины мирных жителей. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селах Бессоновка и Вознесеновка от ударов БПЛА по автомобилям пострадали двое мужчин. На данный момент они находятся в больницах.

В селе Белянка FPV-дрон атаковал трактор. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, руки и голени, его доставляют в областную клиническую больницу.

По словам Гладкова, на участке дороги Грушевка — Пятницкое Волоконовского округа еще один FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину, находящегося внутри, госпитализировали, женщину спасти не удалось.

Ранее Гладков назвал обстрел Вооруженными силами Украины Белгорода в 30 декабря 2023 года самым страшным днем за время специальной военной операции.