15:17, 30 декабря 2025Россия

Россияне пострадали при массовых ударах ВСУ по автомобилям мирных жителей

Гладков сообщил о пострадавших при ударах по автомобилям мирных жителей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированный налет дронами по Белгородской области, под удары попали машины мирных жителей. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селах Бессоновка и Вознесеновка от ударов БПЛА по автомобилям пострадали двое мужчин. На данный момент они находятся в больницах.

В селе Белянка FPV-дрон атаковал трактор. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, руки и голени, его доставляют в областную клиническую больницу.

По словам Гладкова, на участке дороги Грушевка — Пятницкое Волоконовского округа еще один FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину, находящегося внутри, госпитализировали, женщину спасти не удалось.

Ранее Гладков назвал обстрел Вооруженными силами Украины Белгорода в 30 декабря 2023 года самым страшным днем за время специальной военной операции.

