Российский губернатор описал самый страшный день за время СВО

Гладков назвал обстрел Белгорода в декабре 2023 года самым страшным днем за СВО

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков Назвал обстрел Вооруженными силами Украины Белгорода в 30 декабря 2023 года самым страшным днем за время специальной военной операции (СВО). Увиденное тогда он описал в Telegram.

По словам Гладкова, два года назад он возвращался из Старого Оскола, когда на подъезде к Белгороду заметил, что весь город в дыму. «Въехали в центр — от Соборной площади до парка Ленина растерзанные тела людей, детей, огромное количество раненых, лужи крови. Конечно, страшное воспоминание о жизни всех тех, кто в это время находился в городе», — рассказал он.

Чиновник подчеркнул, что последствия этого удара очень много изменило для выживших. Он также добавил, что память о жертвах произошедшего навсегда останется в сердцах россиян.

30 декабря 2023 года Белгород попал под самый разрушительный обстрел со стороны Украины. После случившегося местные жители были вынуждены в течение всех праздничных дней передвигаться по городу перебежками. Как сообщало Минобороны России, средства противовоздушной обороны перехватили несколько ракет «Ольха» и большую часть снарядов реактивной системы залпового огня Vampire, однако части сбитых снарядов упали на город. Жертвами обстрела стали 25 человек, включая пятерых детей.

