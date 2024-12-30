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10:57, 30 декабря 2024Россия

«Год назад жизнь разделилась на до и после». Гладков почтил память жертв обстрела Белгорода в годовщину трагедии

Гладков почтил память погибших при обстреле Белгорода 30 декабря 2023 года
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков почтил память жертв одного из самых массированных обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошедшего год назад — 30 декабря 2023 года.

Глава российского приграничного региона опубликовал видео, в котором указал, что о погибших будут помнить всегда.

30 декабря навсегда останется в нашем сердце. Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб. Мы всегда будем стараться помочь тем, кто проходит сейчас реабилитацию, кто получил год назад серьезные ранения

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

По мнению Гладкова, трагедия прошлого года смогла объединить всех в одну большую семью. Глава региона уверен, что, спасая друг друга, россияне приближают «новую великую Победу». Кроме того, он упомянул, что на сегодняшний день более пяти тысяч жителей региона получили единовременные выплаты.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Белгород оказался под самым сильным обстрелом в канун Нового года

За день до Нового года Белгород оказался под мощнейшим обстрелом ВСУ — атака стала самой разрушительной на тот момент с начала спецоперации.

После случившегося местные жители были вынуждены в течение всех праздничных дней передвигаться по городу перебежками и прислушиваться к любым звукам в ожидании новых украинских ударов.

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Как сообщали в российском Минобороны, всего средства противовоздушной обороны перехватили несколько ракет «Ольха» и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire. Однако некоторые части сбитых снарядов попали по городу, что привело к разрушительным последствиям. В ведомстве указывали, что, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха» по городу, а не их обломков, потерь было бы гораздо больше.

Под удар попал центр города, жертвами стали десятки людей

25 человек, включая пятерых детей, погибли в результате украинской атаки 30 декабря. Еще 109 человек получили различные ранения. Местные жители поделились с «Лентой.ру» своими историями и рассказали, как это было.

Моя мама — одна из пострадавших, у нее оторвало пальцы, она сломала руку. В тот момент она успела отправить мне только голосовое сообщение: «У меня нет полруки»

Каринажительница Белгорода

Трагедия, как рассказывали люди, помогла всем сплотиться. Прохожие шли друг другу на помощь, проезжающие мимо машины подбирали раненых и везли их в больницы.

За два года не было такого огромного количества обстрелов, массовости, тем более прилета в центр города. Это очень страшно

житель Белгорода

По словам горожанина, то, что удар пришелся в канун Нового года, очень сильно подкосило людей и их настроение. На улицу до окончания праздничных дней практически никто не выходил.

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В общей сложности в результате обстрела разрушения были выявлены в 457 квартирах в многоквартирных домах и в 12 частных строениях. Под удар попали также лицей и другие социальные объекты, торговые центры и более сотни личных автомобилей.

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