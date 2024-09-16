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09:23, 16 сентября 2024Россия

«Завыли сирены. Начался обстрел города». ВСУ ударили по Белгороду из РСЗО Vampire. Что известно о пострадавших?

Гладков: ВСУ снова обстреляли Белгород из РСЗО Vampire
СюжетПожар в Белгороде

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Белгород снова подвергся атаке со стороны войск Украины. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«Начал записывать утреннее сообщение — завыли сирены. Начался обстрел города Белгорода», — указал он в видеообращении к гражданам. Гладков отметил, что на фоне атаки произошло возгорание автомобилей. Некоторые удары также успели попасть в жилые помещения.

Фото: Telegram-канал Mash

Гладков сообщил, что выехал на место происшествия. Власти оценят ущерб, нанесенный украинскими военными, и посмотрят, как можно помочь пострадавшим.

Местные жители поделились кадрами нового обстрела

В сети уже появились первые кадры утреннего обстрела Белгорода. На них запечатлены последствия атаки ВСУ. Предварительно, в городе работает система ПВО. В Белгороде виднеется дым и начались пожары.

В частности, на одном из видео местные жители показали обломки от машины, которые взрывной волной отлетели от автомобиля. Затем виден мощный пожар близи жилого дома — предварительно, это горят автомобили. Запись заканчивается тем, что один из стоящих рядом с огнем автомобилей спешно отъезжает от места происшествия, чтобы не оказаться поврежденным.

Кадр: Telegram-канал Baza

Также на видео запечатлели момент атаки ВСУ по российскому городу. На видеозапись попал прилет снаряда по парковке, которая находится около жилых домов в Белгороде.

В то же время, как известно, один из белгородцев успел спастись от ударов. На видео, публикуемом в сети, видно, как он укрывается в автомобиле, а вскоре около него падает украинский снаряд. Тогда же в разные стороны разлетелись обломки, повредив ближайшие дома и деревья.

Гладков сообщил о первых пострадавших после атаки ВСУ

По данным Mash, атака на Белгород велась из реактивной системы залпового огня Vampire. В городе зафиксировали прямые попадания по авто и жилым домам.

Кадр: Telegram-канал SHOT

Позднее губернатору доложили официальные данные о пострадавших. Гладков сообщил, что пока известно о восьми раненых гражданах. Он добавил, что одна из пострадавших сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. У остальных жителей ранения средней тяжести. Бригады скорой помощи уже доставили всех пострадавших в медицинские учреждения Белгорода.

Гладков также отметил, что загорелся частный дом и более 15 автомобилей. При этом пожарные уже успели ликвидировать открытое горение. В Белгороде из-за атаки повреждено остекление в 21 многоквартирном доме, окна также выбиты в четырех частных домах.

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