«Завыли сирены. Начался обстрел города». ВСУ ударили по Белгороду из РСЗО Vampire. Что известно о пострадавших?

Гладков: ВСУ снова обстреляли Белгород из РСЗО Vampire

Белгород снова подвергся атаке со стороны войск Украины. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«Начал записывать утреннее сообщение — завыли сирены. Начался обстрел города Белгорода», — указал он в видеообращении к гражданам. Гладков отметил, что на фоне атаки произошло возгорание автомобилей. Некоторые удары также успели попасть в жилые помещения.

Гладков сообщил, что выехал на место происшествия. Власти оценят ущерб, нанесенный украинскими военными, и посмотрят, как можно помочь пострадавшим.

Местные жители поделились кадрами нового обстрела

В сети уже появились первые кадры утреннего обстрела Белгорода. На них запечатлены последствия атаки ВСУ. Предварительно, в городе работает система ПВО. В Белгороде виднеется дым и начались пожары.

В частности, на одном из видео местные жители показали обломки от машины, которые взрывной волной отлетели от автомобиля. Затем виден мощный пожар близи жилого дома — предварительно, это горят автомобили. Запись заканчивается тем, что один из стоящих рядом с огнем автомобилей спешно отъезжает от места происшествия, чтобы не оказаться поврежденным.

Также на видео запечатлели момент атаки ВСУ по российскому городу. На видеозапись попал прилет снаряда по парковке, которая находится около жилых домов в Белгороде.

В то же время, как известно, один из белгородцев успел спастись от ударов. На видео, публикуемом в сети, видно, как он укрывается в автомобиле, а вскоре около него падает украинский снаряд. Тогда же в разные стороны разлетелись обломки, повредив ближайшие дома и деревья.

Гладков сообщил о первых пострадавших после атаки ВСУ

По данным Mash, атака на Белгород велась из реактивной системы залпового огня Vampire. В городе зафиксировали прямые попадания по авто и жилым домам.

Позднее губернатору доложили официальные данные о пострадавших. Гладков сообщил, что пока известно о восьми раненых гражданах. Он добавил, что одна из пострадавших сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. У остальных жителей ранения средней тяжести. Бригады скорой помощи уже доставили всех пострадавших в медицинские учреждения Белгорода.

Гладков также отметил, что загорелся частный дом и более 15 автомобилей. При этом пожарные уже успели ликвидировать открытое горение. В Белгороде из-за атаки повреждено остекление в 21 многоквартирном доме, окна также выбиты в четырех частных домах.