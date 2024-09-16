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06:58, 16 сентября 2024Россия

Губернатор заявил о работе системы ПВО в российском регионе

Губернатор Гладков: над Белгородом и его пригородом сработала система ПВО

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

Над Белгородом и Белгородским районом утром в понедельник, 16 сентября, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Начал записывать утреннее сообщение — завыли сирены. Начался обстрел города Белгорода. Сейчас поступила информация о возгорании автомобилей, о попадании в жилые помещения», — сообщил губернатор в видеообращении.

Гладков выехал на место происшествия и сообщил, что по прибытии посмотрит, какую помощь власти должны оказать пострадавшим. В свою очередь, на заседании областного правительства, которое состоится в девять часов утра по местному времени (совпадает с московским), губернатор расскажет об утренней атаке.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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