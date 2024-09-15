Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ на российский регион

Гладков: мирный житель ранен из-за атаки беспилотника на Белгородский район

В поселке Разумное Белгородского района из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотником пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области отметил, что в регионе сработала российская система ПВО, был сбит БПЛА.

«В поселке Разумное ранен мирный житель. Мужчину с поверхностными осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — заявил Гладков. Он добавил, что пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

Ранее в Минобороны России рассказали, что в ночь на 15 сентября дежурные средства ПВО сбили 29 украинских БПЛА. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.