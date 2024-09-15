Минобороны сообщило о 29 сбитых беспилотниках ВСУ за ночь

Минобороны: в ночь на 15 сентября силы ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ

В ночь на 15 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В частности, 15 дронов самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области; пять — над Курской областью, четыре — над Смоленской областью, два — над Орловской областью и по одному — над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей.

Ранее силы ПВО за сутки поразили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, три французские управляемые авиабомбы Hammer, а также 53 беспилотных летательных аппарата.

В ночь на 14 сентября сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России.