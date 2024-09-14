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08:15, 14 сентября 2024Россия

Минобороны сообщило о 19 сбитых беспилотниках ВСУ за ночь

Минобороны: силы ПВО сбили 19 дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями

Фото: David W Cerny / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 сентября сбили 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что 10 дронов были поражены над территорией Курской области, еще девять — над территорией Белгородской области. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на пятницу, 12 сентября, ВСУ с помощью беспилотников пытались атаковать шесть регионов России. Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 20 беспилотных летательных аппаратов.

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      Марина Совина
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