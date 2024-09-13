Украина за ночь пыталась ударить по шести регионам России

Минобороны: силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ над шестью регионами России

В ночь на пятницу, 12 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников пытались атаковать шесть регионов России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 20 беспилотных летательных аппаратов. Восемь перехватили над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской, по два — над Орловской и Смоленской. один — над Калужской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других данных о ситуации там не привели.

В ночь на 11 сентября ВСУ пытались ударить по Курской и Белгородской областях. Там силы ПВО сбили по два беспилотника. В регионах действует режим ЧС федерального характера.