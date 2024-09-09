Украина пыталась ударить по двум регионам России

МО: средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Курской и Белгородской областями

В ночь на понедельник, 9 сентября, Воооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по двум регионам России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что регионы России пытались атаковать два беспилотника. По одному средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Курской и Белгородской областях.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей там не привели.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина продемонстрировали новые способы перехвата дронов из-за участившихся случаев противодействия разведывательным беспилотникам. Чтобы эффективно использовать обычные FPV-дроны, российскими военными осуществляется работа с помощью малых радаров, наблюдательных постов и интеграции данных в единую систему управления.