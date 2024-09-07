Россия и Украина начали использовать новые способы перехвата дронов

Россия и Украина продемонстрировали новые способы перехвата дронов

Россия и Украина продемонстрировали новые способы перехвата дронов из-за участившихся случаев противодействия разведывательным беспилотникам (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

«Недавняя разработка украинцев нацелена на то, чтобы лишить Россию возможности вести разведку с помощью БПЛА (...) В частности, речь идет о «кустарных» FPV-дронах (...) Новая технология заключается в использовании данных с радаров и других сенсоров, что позволяет пилоту отслеживать курс перехвата и осуществлять запуск без визуального наблюдения за целью», — отметил аналитик Захар Андреев.

Военный обозреватель Алексей Васильев заявил, что российские инженеры сконцентрировали свое внимание на комплексном решении проблемы. Чтобы эффективно использовать обычные FPV-дроны, осуществляется работа с помощью малых радаров, наблюдательных постов и интеграции данных в единую систему управления.

Также Андреев добавил, что Российская армия использует дроны под названием «Тарантул», являющиеся квадрокоптерами, которые оснащены специальной сетью для захвата противника. При этом дроны данного типа оснащены радаром для эффективного обнаружения целей. Аналитик подчеркнул, что в арсенале российских военных также есть перехватчик «Осоед», который может догонять ударные беспилотники.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что у Киева есть в наличии дроны с дальностью действия до 1,8 тысячи километров.