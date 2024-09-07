Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:30, 7 сентября 2024Наука и техника

Россия и Украина начали использовать новые способы перехвата дронов

Россия и Украина продемонстрировали новые способы перехвата дронов

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия и Украина продемонстрировали новые способы перехвата дронов из-за участившихся случаев противодействия разведывательным беспилотникам (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

«Недавняя разработка украинцев нацелена на то, чтобы лишить Россию возможности вести разведку с помощью БПЛА (...) В частности, речь идет о «кустарных» FPV-дронах (...) Новая технология заключается в использовании данных с радаров и других сенсоров, что позволяет пилоту отслеживать курс перехвата и осуществлять запуск без визуального наблюдения за целью», — отметил аналитик Захар Андреев.

Военный обозреватель Алексей Васильев заявил, что российские инженеры сконцентрировали свое внимание на комплексном решении проблемы. Чтобы эффективно использовать обычные FPV-дроны, осуществляется работа с помощью малых радаров, наблюдательных постов и интеграции данных в единую систему управления.

Материалы по теме:
Как украинские беспилотники долетают до Санкт-Петербурга? Последствия атак БПЛА
Как украинские беспилотники долетают до Санкт-Петербурга?Последствия атак БПЛА
4 марта 2024
«Дрон сам определяет цель и атакует» Как в зоне СВО разрабатывают и тестируют новейшее российское оружие
«Дрон сам определяет цель и атакует»Как в зоне СВО разрабатывают и тестируют новейшее российское оружие
19 июля 2024
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

Также Андреев добавил, что Российская армия использует дроны под названием «Тарантул», являющиеся квадрокоптерами, которые оснащены специальной сетью для захвата противника. При этом дроны данного типа оснащены радаром для эффективного обнаружения целей. Аналитик подчеркнул, что в арсенале российских военных также есть перехватчик «Осоед», который может догонять ударные беспилотники.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что у Киева есть в наличии дроны с дальностью действия до 1,8 тысячи километров.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      США использовали украинские аэродромы для военных операций. Почему Сталин это одобрил?

      Биатлонистка оценила шансы на участие россиян в Олимпиаде-2026

      В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

      На ВЭФ рассказали об утилизации атомных подлодок

      Путин допустил превращение кинопарка «Москино» в центр притяжения туристов

      Президент России поучаствовал в открытии нового кампуса МГТУ

      На автодороге Воронеж-Луганск ввели дополнительные меры безопасности из-за пожара

      Путину доложили об итогах визитов главы МАГАТЭ на Курскую и Запорожскую АЭС

      Буданов заявил о наличии у ВСУ дронов с дальностью действия в 1,8 тысячи километров

      Минобороны отчиталось о ходе боев в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше