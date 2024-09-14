Минобороны сообщило о сбитых ракетах ATACMS и авиабомбах Hammer

Минобороны: силы ПВО сбили три ракеты ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, французские управляемые авиабомбы Hammer Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что были сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы Hammer и 53 беспилотных летательных аппарата.

Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 сентября сбили 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. 10 дронов были поражены над территорией Курской области, еще девять — над территорией Белгородской области.