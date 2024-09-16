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08:20, 16 сентября 2024Россия

Губернатор назвал число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: при обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранены восемь человек

Фото: Pixabay

Восемь человек получили ранения в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительным данным, ранены 8 мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести», — сообщил Гладков, уточнив, что бригады скорой доставили всех пострадавших в медицинские учреждения Белгорода.

По предварительным данным, в результате атаки загорелся частный дом и более 15 автомобилей. Пожарные уже ликвидировали открытое горение. Как рассказал Гладков, он прибыл на место атаки ВСУ, где полностью сгорел дом. Губернатор сообщил, что никто не пострадал, так как жители услышали сирену и укрылись в ванной. Когда начался пожар, соседи разобрали завалы и вызволили жителей.

Кроме того, в Белгороде из-за атаки повреждено остекление в 21 многоквартирном доме, окна также выбиты в четырех частных домах. В Белгородском районе, в свою очередь, повреждены многоквартирные дома в поселке Дубовое, также посечены гараж и забор. На местах происшествия работают оперативные службы.

ВСУ обстреляли Белгород утром в понедельник, 16 сентября. Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, поступила информация о возгорании авто и о попадании снарядов ВСУ в жилые помещения. По неофициальным данным, атака на город велась из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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