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08:00, 16 сентября 2024Россия

Стало известно о семи пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Mash: семь человек пострадали при обстреле ВСУ Белгорода из РСЗО Vampire
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Pixabay

Семь человек получили ранения в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

По его данным, атака на город велась из реактивной системы залпового огня Vampire. В Белгороде зафиксировали прямые попадания по припаркованным авто и жилым домам. В домах также оказались выбиты окна и разрушены блалконы. Подробностей о состоянии пострадавших не приводится.

В сети ранее появились кадры прямого попадания снаряда ВСУ по автомобилю в Белгороде. На видеозапись попал прилет снаряда ВСУ по парковке, которая находится между жилыми домами. Во время съемки на заднем фоне слышны звуки взрывов.

Утром в понедельник, 16 сентября, ВСУ обстреляли Белгород. Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, поступила информация о возгорании авто и о попадании снарядов ВСУ в жилые помещения. Официально данных о пострадавших не приводилось.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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