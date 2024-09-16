Опубликованы кадры момента атаки ВСУ по Белгороду

Опубликованы кадры момента прилета ВСУ по автомобилю в Белгороде

В сети появились кадры момента атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Их публикует Telegram-канал Shot.

На видеозапись попал прилет снаряда ВСУ по парковке, которая находится между жилыми домами в Белгороде. Во время съемки на заднем фоне слышны звуки взрывов.

В сети ранее появились кадры, на которых видны последствия утреннего обстрела ВСУ. Автор видеозаписи показывает обломки от машины, которые взрывной волной отлетели от автомобиля. Затем на кадрах виден мощный пожар у жилого дома — судя по всему, горят автомобили.

Утром в понедельник, 16 сентября, ВСУ обстреляли Белгород. Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, поступила информация о возгорании авто и о попадании снарядов ВСУ в жилые помещения. Данных о пострадавших не приводилось.