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07:27, 16 сентября 2024Россия

Появились кадры из обстрелянного ВСУ Белгорода

В сети появились кадры горящих авто в обстрелянном ВСУ Белгороде

В сети появились кадры, на которых видны последствия утренного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Mash в Telegram-канале.

Автор видеозаписи показывает обломки от машины, которые взрывной волной отлетели от автомобиля. Затем на кадрах виден мощный пожар у жилого дома — судя по всему, горят автомобили. Видеозапись заканчивается тем, что один из стоящих рядом с огнем автомобилей спешно покидает место происшествия, чтобы не оказаться поврежденным огнем.

Предварительно, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). В Белгороде виднеется дым и начались пожары. Информации о пострадавших, предварительно, пока не поступало.

Утром в понедельник, 16 сентября, ВСУ обстреляли Белгород. Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, поступила информация о возгорании авто и о попадании снарядов ВСУ в жилые помещения.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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