Белгородец чудом спасся от обстрела ВСУ в машине и попал на видео

В Белгороде мужчина чудом спасся от обстрела ВСУ в машине и попал на видео

В сети появились кадры спасения местного жителя в Белгородской области от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Mash в Telegram-канале.

Мужчина, судя по кадрам, услышал звуки взрывов над головой, из-за чего решил укрыться в автомобиле. Через несколько секунд после того, как он закрыл дверцу машины, рядом упал снаряд ВСУ и в разные стороны разлетелись обломки.

До этого появились кадры прямого попадания снаряда ВСУ по автомобилю в Белгороде. На видеозапись попал прилет снаряда ВСУ по парковке, которая находится между жилыми домами.

ВСУ обстреляли Белгород утром в понедельник, 16 сентября. Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, поступила информация о возгорании авто и о попадании снарядов ВСУ в жилые помещения. По неофициальным данным, пострадали семь человек.