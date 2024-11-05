ВСУ ударили по жилой многоэтажке в Белгороде. Испанский дрон влетел прямо в квартиру и взорвался. Там могли быть дети

Опубликовано видео с моментом удара дрона ВСУ по многоэтажке в Белгороде

Дрон ВСУ днем во вторник, 5 ноября, атаковал многоквартирный дом в Белгороде. После удара загорелись три квартиры, в одной из которых могла находиться семья с детьми.

По разным данным, пострадали от трех до пяти человек, при этом обошлось без жертв. Момент удара попал на видео — на кадрах виден дрон, почти вертикально падающий на дом.

Дрон залетел в квартиру и взорвался

Удар пришелся по многоэтажке на Каштановой улице. Загорелись три квартиры. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что одного пострадавшего доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. Еще одного спускали с пятого этажа при помощи автолестницы, он отравился продуктами горения и отказался от госпитализации.

Фото: Governor of Belgorod region / Reuters

Позднее Гладков добавил, что, по предварительной информации, обошлось без жертв.

Мэр города Валентин Демидов добавил, что в доме временно перекрыто газоснабжение. Всем жильцам дома предложили временное размещение в пунктах, но пока в основном люди решают переехать к родственникам.

По данным Mash, всего повреждены три этажа и около 10 квартир. Взрывной волной при падении дрона выбило окна, разрушился фасад. Утверждается, что БПЛА залетел внутрь одной из квартир, после чего взорвался.

Канал также сообщает о пяти пострадавших. Внутри квартиры, куда попал украинский дрон, предположительно, находилась семья с детьми. Близкие пока не могут выйти с ними на связь.

Атакованный дом находится в микрорайоне Новая Жизнь, построенном для семей молодых врачей и учителей.

В дом мог попасть испанский беспилотник

По данным Mash, белгородскую многоэтажку атаковали испанским беспилотником Columba.

Впервые эти дроны украинские военные использовали в ноябре прошлого года. По информации канала, все были сбиты средствами РЭБ и системами ПВО. Их обломки нашли в лесу возле деревни Пасово в Смоленской области. Согласно экспертизе, они несли на себе кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 килограмма.

В апреле такой же Columba нашли около нефтеналивной базы «Новоселки» в Подмосковье. Он нес с собой три килограмма взрывчатки. Предположительно, БПЛА зацепился крылом за препятствие и рухнул на землю. Беспилотный аппарат тогда уничтожили контролируемым взрывом приехавшие на место взрывотехники.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Также сообщается, что БПЛА могли запустить из Золочева Харьковской области. Дрон до атаки в российском городе пролетел около 50 километров.

Владельцы одной из квартир лишились всего имущества

Хозяйка наиболее пострадавшей квартиры на пятом этаже рассказала, что в момент атаки в ней никого не было, но все имущество семьи сгорело. «Моя квартира пострадала больше всех», — высказалась она.

Другая жительница дома рассказала, что сначала услышала громкий удар и увидела вспышку, затем в квартире посыпались оконные стекла. «Я понимаю, что это очень близко, я не успеваю добежать до коридора — вспышка, стекло сыпется. У нас выбило стекла в двух комнатах, в подъезде все повыбивало, там не пройти просто, стекла везде валяются на полу», — сообщила девушка, переехавшая в Белгород из Шебекино в целях безопасности.

Очевидец рассказал, что перед падением дрона услышал два хлопка, затем от дома пошел дым. Житель соседнего дома также сообщил о хлопке, а затем увидел пожар. У него в квартире также разбились стекла, осколки повредили автомобили.