Названо предварительное место запуска БПЛА по многоэтажке в российском городе

Mash: БПЛА по многоэтажке в Белгороде могли запустить из Харьковской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) по многоэтажному дому в Белгороде могли запустить из Золочева Харьковской области. Такую предварительную версию назвал Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, дрон до атаки в российском городе пролетел около 50 километров.

Как пишет Mash, украинский беспилотник угодил внутрь квартиры, где в это время находилась семья с детьми. В результате удара были повреждены три этажа и около 10 квартир.

На месте случившегося дежурят несколько машин скорой помощи.

По данным властей Белгородской области, в результате инцидента пострадал один мужчина. В Тelegram-каналах приводятся данные о пяти раненых.

Об атаке беспилотника на жилой дом на улице Каштановой в Белгороде стало известно днем 5 ноября.