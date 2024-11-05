Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:23, 5 ноября 2024Россия

Названо предварительное место запуска БПЛА по многоэтажке в российском городе

Mash: БПЛА по многоэтажке в Белгороде могли запустить из Харьковской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) по многоэтажному дому в Белгороде могли запустить из Золочева Харьковской области. Такую предварительную версию назвал Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, дрон до атаки в российском городе пролетел около 50 километров.

Как пишет Mash, украинский беспилотник угодил внутрь квартиры, где в это время находилась семья с детьми. В результате удара были повреждены три этажа и около 10 квартир.

На месте случившегося дежурят несколько машин скорой помощи.

По данным властей Белгородской области, в результате инцидента пострадал один мужчина. В Тelegram-каналах приводятся данные о пяти раненых.

Об атаке беспилотника на жилой дом на улице Каштановой в Белгороде стало известно днем 5 ноября.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности к переговорам по Украине. Президент России рассказал о предыдущих попытках договориться

      Треш-блогер Олег Монгол показал внешность до начала употребления алкоголя

      Россиянин прописал у себя 17 иностранцев и попал под статью

      Россиянам раскрыли способы сэкономить на отдыхе

      В России назвали причины произошедшего в зоне СВО перелома

      В ЕС заявили о зависимости политики по Украине от исхода выборов в США

      В Москве аномально потеплеет

      Уехавшая из России Варвара Шмыкова сравнила Берлин и Москву

      Британский суд отложил рассмотрение экстрадиции депутата — защитника УПЦ

      Появились фото разрушенного ударом беспилотника многоэтажного дома в Белгороде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше