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15:46, 5 ноября 2024Россия

Три человека пострадали при ударе БПЛА по жилой многоэтажке в российском городе

При ударе БПЛА по жилой многоэтажке в Белгороде пострадали три человека
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

При ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому многоэтажному дому в Белгороде пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным авторов канала, дрон врезался в дом на улице Каштановой. После столкновения прогремел взрыв и начался пожар.

Официального подтверждения этой информации от властей пока нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили за сутки около 80 боеприпасов и более 20 беспилотных летательных аппаратов по региону. В частности, в Белгородском районе подверглись атакам с помощью 36 боеприпасов в ходе семи обстрелов поселок Октябрьский, села Долбино, Красный Хутор, Пушкарное, Щетиновка и Ясные Зори.

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