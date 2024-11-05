Три человека пострадали при ударе БПЛА по жилой многоэтажке в российском городе

При ударе БПЛА по жилой многоэтажке в Белгороде пострадали три человека

При ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому многоэтажному дому в Белгороде пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным авторов канала, дрон врезался в дом на улице Каштановой. После столкновения прогремел взрыв и начался пожар.

Официального подтверждения этой информации от властей пока нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили за сутки около 80 боеприпасов и более 20 беспилотных летательных аппаратов по региону. В частности, в Белгородском районе подверглись атакам с помощью 36 боеприпасов в ходе семи обстрелов поселок Октябрьский, села Долбино, Красный Хутор, Пушкарное, Щетиновка и Ясные Зори.