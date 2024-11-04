Гладков: ВСУ выпустили за сутки около 80 боеприпасов по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили за сутки около 80 боеприпасов и более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе подверглись атакам с помощью 36 боеприпасов в ходе семи обстрелов поселок Октябрьский, села Долбино, Красный Хутор, Пушкарное, Щетиновка и Ясные Зори. Также ВСУ запустили два беспилотника, которые были сбиты системой противовоздушной обороны. В результате обстрела поселка Октябрьский были ранены четыре мирных жителя, им оказывается медицинская помощь. Также были повреждены ряд зданий и автомобилей.

Гладков добавил, что в хуторе Киселев в результате удара беспилотника погиб мирный житель. Атакам подверглись также Борисовский и Краснояружский районы и Валуйский и Грайворонский округа. В них, по словам губернатора, обошлось без последствий. В Шебекинском округе были повреждены частный дом, надворная постройка и производственное предприятие.

1 ноября Система противовоздушной обороны сработала в Белгороде и Белгородском районе. По словам Гладкова, после попытки атаки ВСУ в городе повреждена кровля частного жилого дома, а также линия электропередачи.