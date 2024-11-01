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18:50, 1 ноября 2024Россия

Беспилотники ВСУ попытались атаковать столицу российского региона

Гладков: кровля дома повреждена в Белгороде после попытки атаки БПЛА ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгороде и Белгородском районе. Сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в столице российского региона повреждена кровля частного жилого дома, а также линия электропередачи.

Кроме того, в поселке Майский Белгородского района загорелась трава на территории жилого дома. Пожарные уже ликвидировали очаг возгорания.

Гладков подчеркнул, что пострадавших, предварительно, нет. На местах работают оперативные службы.

Ранее губернатор сообщил, что ВСУ ударили по белгородскому городу Шебекино. По его данным, один из снарядов упал на территорию местного предприятия, после чего FPV-дрон атаковал припаркованный автобус. Кроме того, взрывом поврежден частный дом.

ЖЗЛ
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