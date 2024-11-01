ВСУ ударили по российскому городу

Белгородский губернатор Гладков заявил об ударе ВСУ по городу Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один из снарядов прилетел на территорию предприятия, повреждения получило складское помещение. Затем FPV-дрон атаковал припаркованный автобус.

Также атака беспилотника пришлась на частный дом, при взрыве осколки посекли забор. Гладков добавил, что в районе Шебекино удару четырех БПЛА подверглось еще одно предприятие. Там в здании цеха выбито остекление, повреждения получило оборудование, фасад и ограждение.

Во всех перечисленных случаях пострадавших нет.

В этот же день два мирных жителя получили ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины на автомобиль под Белгородом. Гладков заявил, что пострадавших доставляют в областную клиническую больницу.