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14:04, 1 ноября 2024Россия

ВСУ ударили по российскому городу

Белгородский губернатор Гладков заявил об ударе ВСУ по городу Шебекино
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один из снарядов прилетел на территорию предприятия, повреждения получило складское помещение. Затем FPV-дрон атаковал припаркованный автобус.

Также атака беспилотника пришлась на частный дом, при взрыве осколки посекли забор. Гладков добавил, что в районе Шебекино удару четырех БПЛА подверглось еще одно предприятие. Там в здании цеха выбито остекление, повреждения получило оборудование, фасад и ограждение.

Во всех перечисленных случаях пострадавших нет.

В этот же день два мирных жителя получили ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины на автомобиль под Белгородом. Гладков заявил, что пострадавших доставляют в областную клиническую больницу.

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