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12:09, 1 ноября 2024Россия

Два мирных жителя получили ранения при атаке дрона на автомобиль под Белгородом

Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дрона на автомобиль под Белгородом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Два мирных жителя получили ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль под Белгородом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Октябрьский дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены двое: у мужчины — баротравма, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины — баротравма и контузия», — написал он.

На данный момент пострадавших доставляют в областную клиническую больницу.

Атаке дрона-камикадзе также подвергся припаркованный микроавтобус, добавил глава области. Еще один населенный пункт — село Ясные Зори — атаковал беспилотник, который нанес удар по движущейся «Газели».

По данным Минобороны России, 1 ноября украинские войска выпустили по регионам страны 83 дрона. Больше всего беспилотников сбили силы ПВО в Курской области — 39 БПЛА.

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