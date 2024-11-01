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07:59, 1 ноября 2024Россия

Украина за ночь выпустила 83 беспилотника по шести регионам России

МО: силы ПВО сбили 83 беспилотника самолетного типа в шести регионах России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на пятницу, 1 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 83 беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что больше всего беспилотников сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области — 39 БПЛА. Еще 20 перехватили над Брянской областью, 12 — над Крымом, 8 — над Воронежской областью, четыре — над Орловской областью и три — над Белгородской областью.

Регионы России, как уточняется, пытались атаковать беспилотники самолетного типа. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на четверг, 31 октября, ВСУ выпустили два десятка беспилотников по территории России. Тогда средства ПВО поразили 21 БПЛА.

ЖЗЛ
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