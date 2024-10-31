Украина выпустила по России два десятка беспилотников

МО: силы ПВО сбили 21 беспилотник над шестью регионами России и Черным морем

В ночь на четверг, 31 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили два десятка беспилотников по территории России. Дроны сбили над шестью регионами и Черным морем, уточнило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 беспилотник над Россией. 8 дронов перехватили над Ростовской областью, 5 — над Курской, 3 — над Волгоградской, 2 — над Брянской и по одному над Воронежской и Белгородской областями, а также над Черным морем.

Украина пыталась ударить по регионам России беспилотником самолетного типа. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

Над Россией, по последним данным, за среду, 30 октября, уничтожили 39 беспилотников ВСУ. Дроны сбили над приграничными регионами, а также над Смоленской , Ростовской и Орловской областями.