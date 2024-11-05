Губернатор раскрыл подробности об атаке беспилотника ВСУ по пятиэтажке в Белгороде

Гладков: один человек пострадал при атаке дрона ВСУ по пятиэтажке в Белгороде

Предварительно, один человек пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному жилому дому в Белгороде. Подробности о последствиях удара дрона раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, сейчас мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги везут в больницу. Кроме того, после атаки в пятиэтажке загорелись три квартиры. Тушением огня уже занимаются пожарные.

Гладков добавил, что информация о последствиях удара уточняется. На месте работают все оперативные службы.

Ранее появилась информация, что внутри квартиры, в которую залетел беспилотник, могла находилась семья с детьми. Сейчас родственники пытаются с связаться с россиянами.