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16:29, 5 ноября 2024Россия

Появилось видео с моментом удара беспилотника ВСУ по пятиэтажке в Белгороде

Mash опубликовал видео с моментом удара дрона ВСУ по пятиэтажке в Белгороде
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с моментом удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пятиэтажке в Белгороде. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах, снятых убегающим человеком, видно дрон, который быстро и с характерным звуком снижается. Затем происходит громкий взрыв. На записи также можно разглядеть вспышку огня.

Ранее появилось видео, на котором запечатлен мощный пожар, начавшийся на верхних этажах после удара летательного аппарата.

Об атаке беспилотника на пятиэтажку на улице Каштановой в Белгороде стало известно днем 5 ноября. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, предварительно пострадал один человек — мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. По неофициальной информации, число пострадавших составляет от трех до пяти человек.

Кроме того, сообщалось, что внутри квартиры, в которую залетел беспилотник, могла находиться семья с детьми. Сейчас с ними пытаются связаться родственники.

ЖЗЛ
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