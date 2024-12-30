Гладков заявил о необходимости помнить погибших 30 декабря 2023 года

Гладков: о погибших в Белгороде 30 декабря 2023 года будут помнить всегда

Погибших в результате обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года будут помнить всегда, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Тридцатое декабря навсегда останется в нашем сердце. Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после», — сказал глава региона. Гладков заявил, что трагедия объединила всех в одну большую семью.

В преддверии Нового года, 30 декабря 2023 года, Белгород оказался под сильным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Тогда пострадали более чем 100 человек, еще 25 погибли.