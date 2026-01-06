В российском городе беспилотник ВСУ попал в жилой дом

В Твери украинский беспилотник попал в жилой дом, начался пожар

В Твери беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в жилой дом, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, в небе прозвучало примерно пять взрывов, а затем БПЛА поразил девятиэтажное здание — удар пришелся на верхние этажи. После этого начался пожар, а обломки беспилотника разлетелись по двору.

На месте происшествия уже работают спасательные службы и скорые, информация о пострадавших уточняется.

Ранее в ночь на вторник, 6 января, над Пензой прогремели сильные взрывы. Уточняется, что всего прозвучало около десяти хлопков, они начали раздаваться после двух часов ночи. Очевидцы также рассказали о ярких вспышках в небе и звуках пролета дронов.