Над российским городом прогремели мощные взрывы

Shot: Над Пензой прогремели взрывы, в городе работает ПВО

В ночь на вторник, 6 января, над Пензой прогремели сильные взрывы. По предварительным данным, в городе отражают атаку украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что всего прозвучало около десяти хлопков, они начали раздаваться после двух часов ночи. Очевидцы также рассказали о ярких вспышках в небе и звуках пролета дронов.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Также стало известно о перехвате беспилотника в Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Волховском районе.

До этого в Минобороны России отчитались об уничтожении 55 украинских беспилотников над территорией страны.