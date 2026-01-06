Более полусотни беспилотников попытались нанести удар по России

Минобороны сообщило об уничтожении 55 беспилотников ВСУ

Более полусотни украинских беспилотников попытались атаковать 10 регионов России в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Об этом сообщило Минобороны.

Согласно информации оборонного ведомства, было перехвачено и уничтожено 55 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Основной удар пришелся на территорию Брянской области, в небе над которой сбили 31 беспилотник. Еще 11 летательных аппаратов были уничтожены над Ростовской областью, 3 — над территорией Волгоградской области.

По два дрона ликвидировали в небе над Волгоградской и Рязанской областями, а также над Московским регионом. Еще по одному беспилотнику сбили над Пензенской, Смоленской и Тульской областями.

Днем 5 января с 16:00 до 20:00 над восемью регионами России сбили 42 дрона.