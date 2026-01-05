Реклама

Россия
21:14, 5 января 2026

ВСУ попытались ударить по восьми регионам России

Минобороны отчиталось об уничтожении 42 беспилотников ВСУ над регионами России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 5 января за четыре часа предприняли несколько попыток ударить по территории России. Как сообщило Минобороны, было уничтожено 42 украинских беспилотника над восемью регионами страны.

По данным оборонного ведомства, атаки производились в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Больше всего летательных аппаратов сбили в небе над территорией Белгородской области — 16. Еще 7 беспилотников уничтожили над Курской областью, 6 — над Рязанской.

Кроме того, было сбито пять беспилотников над Московским регионом, два из которых летели на Москву. Четыре дрона ликвидировали над Ростовской областью, два — над Тульской, еще по одному — над Брянской и Воронежской областями.

В ночь на 5 января сообщалось об уничтожении трех беспилотников над территорией России.

