Россия
08:13, 5 января 2026Россия

В небе над Россией пролетели беспилотники

Минобороны: За ночь над Россией сбиты три украинских дрона
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

За прошедшую ночь в небе над Россией были уничтожены три беспилотных летательных аппарата, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). О ситуации проинформировали в Telegram-канале Минобороны.

Уточняется, что в течение минувшей ночи 5 января в период с 23:00 до 07:00 дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа, два из которых сбиты над Московским регионом, при этом один беспилотник направлялся в сторону столицы.

Еще один дрон был поражен над территорией Рязанской области, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что над российскими регионами перехватили более 250 дронов за семь часов. Больше всего беспилотников пролетело над Брянской и Белгородской областями.

