Над Россией перехватили более 250 дронов за семь часов

Минобороны: Над регионами России за семь часов сбили 253 украинских БПЛА

Над российскими регионами средства противовоздушной обороны (ПВО) с 13:00 до 20:00 (мск) 4 января сбили 253 украинских дрона. Об этом проинформировали в Минобороны России.

Таким образом, за семь часов 86 дронов перехватили над Брянской областью, 53 — над Белгородской областью. По данным МО, над Московской областью сбили 39 беспилотников, над Калужской — 27 БПЛА, на Курской областью — 14 дронов.

Еще по восемь беспилотников перехватили над Рязанской и Тульской областями, по три — над Липецкой, Владимирской, Ростовской, Волгоградской, Орловской областями. Два дрона нейтрализованы над Воронежской областью и один — над Смоленской областью.

Днем 4 января стало известно, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Курской области. Последствия удара затронули более 100 населенных пунктов. Александр Хинштейн заверил, что подачу электричества возобновят в ближайшее время.

Ранее стало известно, что российские ударные беспилотные летательные аппараты серии «Герань» начали оснащать инфракрасными прожекторами с целью ослепления зенитных FPV-дронов Вооруженных сил Украины.