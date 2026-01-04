Реклама

Россия
22:29, 4 января 2026Россия

Над Россией перехватили более 250 дронов за семь часов

Минобороны: Над регионами России за семь часов сбили 253 украинских БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Над российскими регионами средства противовоздушной обороны (ПВО) с 13:00 до 20:00 (мск) 4 января сбили 253 украинских дрона. Об этом проинформировали в Минобороны России.

Таким образом, за семь часов 86 дронов перехватили над Брянской областью, 53 — над Белгородской областью. По данным МО, над Московской областью сбили 39 беспилотников, над Калужской — 27 БПЛА, на Курской областью — 14 дронов.

Еще по восемь беспилотников перехватили над Рязанской и Тульской областями, по три — над Липецкой, Владимирской, Ростовской, Волгоградской, Орловской областями. Два дрона нейтрализованы над Воронежской областью и один — над Смоленской областью.

Днем 4 января стало известно, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Курской области. Последствия удара затронули более 100 населенных пунктов. Александр Хинштейн заверил, что подачу электричества возобновят в ближайшее время.

Ранее стало известно, что российские ударные беспилотные летательные аппараты серии «Герань» начали оснащать инфракрасными прожекторами с целью ослепления зенитных FPV-дронов Вооруженных сил Украины.

