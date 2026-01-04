Реклама

Россия
15:19, 4 января 2026

Последствия удара ВСУ по региону России затронули более 100 населенных пунктов

Хинштейн: 115 курских населенных пунктов остались без света из-за атаки ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Курской области. Последствия удара затронули более 100 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram.

«В результате повреждений нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах. Под отключение электроэнергии попали 115 населенных пунктов — это свыше 11 тысяч потребителей», — написал он.

Хинштейн заверил, что подачу электричества возобновят в ближайшее время.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении средствами противовоздушной обороны в ночь на 4 января 90 украинских беспилотников. 22 из них сбиты в Курской области. Кроме того, дроны поражены в Брянской, Калужской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Ростовской и Орловской областях, а также в Московском регионе.

