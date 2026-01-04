Реклама

07:28, 4 января 2026

Над российскими регионами за ночь сбили почти сто беспилотников

Средства ПВО уничтожили 90 украинских БПЛА над регионами России за ночь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 90 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами за ночь. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Так, с 23:30 3 января текущего года до 7:00 4 января 37 беспилотников были перехвачены и уничтожены над Брянской областью. Еще 22 БПЛА сбили над Курской областью, 11 — над Калужской областью, 11 — над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на столицу. Еще четыре беспилотника уничтожили над Тульской областью, два — над Воронежской областью, и по одному — над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей.

Ранее вечером 3 января над Орлом раздались взрывы. По словам местных жителей, они произошли в южной и центральной части города. Кроме того, в районе села Шахово в небе мелькали вспышки, также очевидцы слышали звук мотора.

