Россия
21:27, 3 января 2026Россия

Над российским городом прогремели взрывы

Shot: Над Орлом прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Вечером в субботу, 3 января, над Орлом прогремели взрывы. Об этом сообщает Telgeram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, громкие звуки начали раздаваться в 20:50, в общей сложности прозвучало около пяти взрывов. Они произошли в южной и центральной части города. Кроме того, в районе села Шахово в небе мелькали вспышки, также очевидцы слышали звук мотора.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы отражают атаку украинских беспилотников.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось о взрывах в пригороде Краснодара. Предварительно, Вооруженные силы Украины попытались атаковать регион, там работали системы ПВО.

