00:11, 3 января 2026Россия

ВСУ попытались атаковать юг России

Shot: Взрывы раздались в пригороде Краснодара, работает ПВО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались при помощи беспилотников атаковать пригород Краснодара. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

«Громкие звуки начались еще в 23:30 и продолжаются до сих пор. Всего жители слышали не менее семи взрывов на юге и юго-западе Краснодара и звук мотора в небе», — говорится в сообщении. Как следует из предварительных данных, в регионе работает система противовоздушной обороны. Официальная информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Кроме того, о взрывах сообщают также жители пгт Яблоновский, станицы Елизаветинская и Северского района Краснодарского края.

Вечером 2 января Минобороны сообщало, что за 6 часов над российскими регионами было уничтожено 11 беспилотников.

